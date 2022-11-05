Англія

Португалець може перебратися в АПЛ.

Рафаель Леау вже довгий час знаходиться в списках цілей багатьох видатних клубів Європи.

Як повідомляє портал Tuttomercatoweb, Челсі готовий залучити своїх гравців, щоб отримати португальського вінгера.

Стверджується, що лондонський клуб готовий запропонувати Армандо Брою та Хакма Зієша або Крістіана Пулішича.

Контракт 23-річного футболіста закінчується з Міланом у 2024 році. На його рахунку 17 матчів, 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манчестер Сіті готовий конкурувати із Челсі за Леау.