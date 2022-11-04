Англія

"Містяни" не проти підсилити конкуренція в атаці.

Нападник Мілана Рафаель Леау поки що не продовжив контракт з італійським клубом, а отже бажаючих його підписати стає все більше.

Завдяки вражаючим виступам Леао в Серії А та Лізі чемпіонів, провідні клуби хочуть його придбати.

Якщо раніше писали про конкретну зацікавленість з боку Челсі, який, схоже, вже не розраховує на Ромелу Лукаку, то зараз у боротьбу увімкнувся Манчестер Сіті.

"Містяни" також уважно стежили протягом довгого часу за Леао і, як очікується, нададуть йому пропозицію в січні. Мілан, у свою чергу, бажає отримати близько 120 мільйонів.

Контракт 23-річного футболіста закінчується з Міланом у 2024 році. На його рахунку 17 матчів, 6 голів та 6 асистів.