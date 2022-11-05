Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі приймав Фулгем.

Господарі першими відкрили рахунок гри зусиллями Альвареса на шістнадцятій хвилині гри.

Через десять хвилин гри за фол останньої надії вилучення отримав Канселу, а суддя призначив пенальті, який реалізував Перейра.

Здавалося, все йде до нічиєї, проте суддя призначив ще один пенальті, але вже у ворота Фулгема: Лено був близький до того, щоб відбити удар з точки, але Голанд його таки реалізував.

Манчестер Сіті – Фулгем 2:1

Голи: Альварес, 16, Голанд, 90+5 (з пенальті) — Перейра, 28 (з пенальті).

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Аканжі, Аке, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Б. Сілва, Альварес (Голанд, 64), Гріліш (Фоден, 64)

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Г. Рід, Пальїнья – Вілсон (Джеймс, 76), Перейра (Харріс, 88), Вілліан (Мбабу, 80) – Вінісіус (Кейрні, 76)

Попередження: Б. Сілва, Голанд – Перейра, Г. Рід, Тете, Робінсон.

Вилучення: Канселу, 26 (пряма червона).