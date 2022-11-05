Завершився матч чемпіонату Англії.
Манчестер Сіті - Фулгем, Getty Images
05 листопада 2022, 18:57
У рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі приймав Фулгем.
Господарі першими відкрили рахунок гри зусиллями Альвареса на шістнадцятій хвилині гри.
Через десять хвилин гри за фол останньої надії вилучення отримав Канселу, а суддя призначив пенальті, який реалізував Перейра.
Здавалося, все йде до нічиєї, проте суддя призначив ще один пенальті, але вже у ворота Фулгема: Лено був близький до того, щоб відбити удар з точки, але Голанд його таки реалізував.
Манчестер Сіті – Фулгем 2:1
Голи: Альварес, 16, Голанд, 90+5 (з пенальті) — Перейра, 28 (з пенальті).
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Аканжі, Аке, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Б. Сілва, Альварес (Голанд, 64), Гріліш (Фоден, 64)
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Г. Рід, Пальїнья – Вілсон (Джеймс, 76), Перейра (Харріс, 88), Вілліан (Мбабу, 80) – Вінісіус (Кейрні, 76)
Попередження: Б. Сілва, Голанд – Перейра, Г. Рід, Тете, Робінсон.
Вилучення: Канселу, 26 (пряма червона).