Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Англії 6 листопада 2022, 16:00.

У рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав виїзної поразки від Астон Вілли з рахунком 1:3.

Завдяки голам Леона Бейлі, Люки Діня та Джейкоба Ремзі іспанський фахівець Унаї Емері успішно дебютував у якості нового головного тренера бірмінгемців.

"Червоні дияволи", у свою чергу, вперше зазнали поразки за останні десять матчів у всіх турнірах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Юнайтед у 15 турі АПЛ-2022/23:

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Бейлі, 7, Дінь, 11, Ремзі, 49 — Ремзі, 45 (аг)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь (Янг 78) – Дендонкер (Сансон 89), Дуглас Луїз – Ремзі, Буендіа (Інгс 78), Бейлі (Макгінн 70) – Воткінс (Камара 78)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу (Маласія 65) — Каземіро, Еріксен — Рашфорд, ван де Бек (Марсьяль 65), Гарначо (Еланга 65) – Роналду

Попередження: Бейлі, Мінгз, Мартінес – Шоу, Роналду