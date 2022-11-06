Англія

Єдина перемога МЮ у цьому матчі — Роналду здолав Мінгза за правилами боротьби. Але в нас інший вид спорту.

Завершився поєдинок 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Астон Вілли.

Для Унаї Емері цей матч став дебютним на посаді головного тренера бірмінгемців. І своє повернення до Англії іспанський фахівець, який раніше працював в лондонському Арсеналі, зміг відсвяткувати впевненою перемогою над "червоними дияволами".

Гравці Астон Вілли тричі забили у ворота колективу Еріка тен Гага, тоді єдиний гол МЮ у цьому матчі також записав на свій рахунок представник бірмінгемців.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1 на користь Астон Вілли, для якої цей "ібенінг" точно став "гуд".

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Бейлі, 7, Дінь, 11, Ремзі, 49 — Ремзі, 45 (аг)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь (Янг 78) – Дендонкер (Сансон 89), Дуглас Луїз – Ремзі, Буендіа (Інгс 78), Бейлі (Макгінн 70) – Воткінс (Камара 78)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу (Маласія 65) — Каземіро, Еріксен — Рашфорд, ван де Бек (Марсьяль 65), Гарначо (Еланга 65) – Роналду

Попередження: Бейлі, Мінгз, Мартінес – Шоу, Роналду

У паралельній зустрічі Ньюкасл Юнайтед не залишив шансів Саутгемптону, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Саутгемптон — Ньюкасл 1:4

Голи: Перро, 88 — Альмірон, 35, Вуд, 58, Віллок, 62, Гімараеш, 90+1

У лондонському дербі між Вест Гемом та Крістал Пелес команда Патріка Вієйра вирвала перемогу у компенсований до другого тайму час завдяки автоголу Крессвелла.

Вест Гем — Крістал Пелес 1:2

Голи: Бенрахма, 20 — Заха, 51, Крессвелл, 90+4 (аг).