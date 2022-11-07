Англія

Прибуток зріс більш ніж у два рази.

Манчестер Сіті опублікував фінансовий звіт за підсумками сезону-2021/22.

"Городяни" домоглися рекордних доходів та прибутку. Доходи становили 613 мільйонів фунтів, а прибуток – 41,7. Причому прибуток у порівнянні з минулим сезоном зріс більш ніж удвічі.

Серед факторів, що вплинули на покращення фінансових показників — повернення фанатів на стадіон після COVID-19.

Крім того, Манчестер Сіті заробив 67,7 млн. фунтів на продажу футболістів.