Англія

Fenway Sports Group вислухає пропозиції щодо покупки.

Американська компанія FSG виставила Ліверпуль на продаж, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, наразі невідомо, чи буде клуб у результаті проданий, але компанія вислухає пропозиції щодо купівлі клубу.

FSG вже підготувала презентацію, яку готові надіслати всім, хто зацікавився. Організувати угоду допоможуть банки Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Зазначимо, що Fenway Sports Group володіє Ліверпулем із жовтня 2010 року.