Англія

33-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

Ерік-Максім Шупо-Мотінг привернув увагу Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, нападник та його агент Рогер Віттманн не хочуть поспішати з початком переговорів про новий контракт із Баварією.

Інтерес до Шупо-Мотінга виявляють Манчестер Юнайтед та інші топ-клуби.

Цього сезону 33-річний форвард забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі у 14 матчах за Баварію у всіх турнірах.