Пропонуємо переглянути найкрасивіші м'ячі, забиті у чемпіонаті Англії у другому місяці осені.
Ерлінг Голанд, Getty Images
08 листопада 2022, 09:05
Офіційний YouTube-акаунт Англійської Прем'єр-ліги опублікував підбірку найкращих голів, забитих у жовтні.
Їхніми авторами стали Мігель Альмірон (Ньюкасл Юнайтед), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Томас Парті (Арсенал), Джанлука Скамакка (Вест Гем Юнайтед), Мохаммед Салах (Ліверпуль), Андреас Перейра (Фулгем) та інші гравці англійських клубів.
Дивитися відео шедеврів: