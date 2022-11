П'ятнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та наразі став найрезультативнішим туром у поточній кампанії. Так, у всіх матчах команди забили 37 голів, але до рекордної позначки в історії турніру ще є куди зростати (44 м'ячі)

Отже, пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Повернення Олександра Зінченка до стартового складу Арсеналу після травми, через яку він пропустив останні дев'ять матчів у всіх турнірах, ознаменувалося перемогою його команди у принциповому лондонському дербі над Челсі. Можливо, багато хто чекав чогось більшого від цього матчу. Якщо говорити точніше, то чекали цього "більшого" від конкретно однієї команди, яка виступала як домашня сторона. Але у підсумку ми побачили тотальне домінування "канонірів", яке завершилося єдиним досить курйозним голом з кутового у виконанні Габріела Магальяйнса, хоча насправді все могло закінчитися для Челсі поразкою зі значно більшим рахунком.

Чому ж Челсі провалився, і в чому був план Грема Поттера? Основний акцент в атаках господарів робився на позицію Зінченка, який через специфіку своєї ролі в Арсеналі часто підключається до атак та зміщується ближче до центру, залишаючи тим самим вільний простір на лівому фланзі оборони. Якщо "каноніри" контролюють м'яч, то це велика перевага при побудові атаки, але при цьому є ризик при втраті володіння нарватися на контратаку у вільній зоні.

Це і було єдиним планом Поттера на гру в атакуючій фазі, бо переграти Арсенал у футбол у нинішньому стані Челсі просто нездатний. Натомість "сині" могли здобути очки за рахунок однієї вдалої контратаки та організованої гри в обороні. З таким підходом у кризовий період здобував очки і сам Арсенал. Таким же чином до рівня єврокубків дійшов Вест Гем. Та й взагалі, так грають практично завжди, коли твій суперник просто перевершує тебе як команда. Чи ви забули, як Тухель за короткий період часу на посаді головного тренера Челсі переміг Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів?

Тому задум Поттера на цю гру цілком піддається логіці. Але навіть з огляду на те, що тривалий період українця без ігрової практики моментами був помітний неозброєним оком, Олександр без проблем впорався з Рахімом Стерлінгом, який тепер в Челсі вимушено виступає на незвичній для себе ролі латераля через травму Ріса Джеймса. Нагадаю, що пошкодження ключових вінгбеків вже у другому сезоні поспіль у той же період стають головною причиною спаду "синіх" (торік Челсі через це втратив лідерство і більше не повернувся на перше місце).

У підсумку можна констатувати факт, що в атакуючій фазі Челсі абсолютно не вдалося створити хоча б щось близьке до небезпечного удару по воротах Аарона Рамсдейла, але в обороні "сині" мали шанси вистояти, проте зрештою також провалилися під час кутового та пропустили закономірний гол по загальній картині гри. В Арсеналу ж виходило фактично все, крім реалізації моментів. Але в той же час "каноніри" виявилися повністю готовими до прагматичного та силового футболу суперника, націленого в першу чергу на результат, а не естетичний аспект.

Що найголовніше – підопічним Артети не довелося якось підлаштовуватися під суперника. Тепер Арсенал готовий диктувати свої умови на полі та грати у свій футбол. Кожен шматочок поля, як і лідерство в турнірній таблиці, залишилися за "червоним Лондоном", а ми ще більше почали чекати очної зустрічі лондонців з Манчестер Сіті та на повному серйозі говорити про "канонірів" як про реальних претендентів на чемпіонський титул Прем'єр-ліги.

А ось колишньому капітану Арсеналу та нинішньому форварду Челсі П'єру-Емеріку Обамеянгу залишалося лише сумувати зі своїми 8 дотиками м'яча за 64 проведені хвилини на полі, підсвідомо чекаючи тролінгу на свою адресу через передматчеве відеозвернення на адресу Арсеналу. Нічого особистого, але Артета мав рацію щодо габонця, у чому всі вкотре переконалися. "Каноніри" цього сезону встигли обіграти абсолютно всі лондонські клуби, тож тепер мають повне право як мінімум до кінця першого кола АПЛ говорити, що Лондон – червоний.

Челсі — Арсенал 0:1

Гол: Габріел, 63

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья — Лофтус-Чік (Ковачич, 78), Жоржиньйо, Маунт (Пулішич, 78) — Гаверц (Галлагер, 64), Обамеянг (Броя, 64), Стерлінг

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 78) — Парті, Джака, Едегор (Ельнені, 87) — Сака, Жезус, Мартінеллі (Голдінг, 90+4)

Попередження: Обамеянг, Аспілікуета, Чалоба, Галлагер, Стерлінг — Сака

Символічно, що першим матчем Унаї Емері на посту головного тренера Астон Вілли та після повернення до Англії став поєдинок саме проти Манчестер Юнайтед, який він разом із Вільярреалом у 2021 році обіграв у фіналі Ліги Європи. З того моменту багато чого змінилося в таборі "червоних дияволів", тому важко було уявити, що команда іспанського фахівця і цього разу змусить манкуніанців згадати той страшний сон у Гданську. Однак Емері зміг, причому такої швидкої гри від бірмінгемців, мабуть, не чекали навіть у тренерському штабі Еріка тен Гага.

Навіть з урахуванням зміни тренерського штабу Астон Вілла була краще підготовлена ​​до цієї зустрічі у фізичному плані. Все ж таки не забуваємо, що Манчестер Юнайтед виступав у єврокубках і в жовтні провів аж дев'ять матчів, зігравши при цьому з Челсі, Тоттенгемом та Манчестер Сіті. Загалом календар у манкуніанців був вкрай непростим, особливо якщо враховувати кадрові проблеми атакуючої лінії. Через цю сукупність факторів підопічні Еріка тен Гага не встигали за швидкістю атак бірмінгемців, які ще й реалізовували практично всі свої удари в площину воріт (3 з 4 завершилися голами).

"Рідко, але мітко", — ось так коротко можна охарактеризувати гру Астон Вілли проти Манчестер Юнайтед. І Емері ж дійсно вміє при грі другим номером і досить скромній кількості створюваних моментів, досягати потрібних результатів. Інше питання в тому, що "червоні дияволи" ніяк не змогли здивувати в атаці, а де змогли довести до небезпечного удару – надійно зіграв голкіпер "левів" Емі Мартінес. На більше їх не вистачило. Швидше запам'яталося, як Кріштіану Роналду з Тайроном Мінгзом вирішили з'ясувати, хто з них крутіших у вільній боротьбі. Переміг португалець, але в нас інший вид спорту та очок МЮ це не додало.

Підводячи підсумок, варто ще раз зазначити, що за статистикою на перший погляд цей матч швидше тягнув на нічию, ніж на впевнену перемогу Астон Вілли. Але також ще раз зроблю акцент на тому, що Емері ніколи й не гнався за кількістю моментів та перевагою у володінні м'ячем. Бірмінгемці зробили те, що було потрібно — скористалися не найкращими кондиціями суперника та поганою концентрацією, "перебігали" на швидкості та забили стільки, скільки вистачило для підсумкової перемоги.

Що ж, добрий початок. З поверненням до Англії, "містере Ліга Європи".

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Бейлі, 7, Дінь, 11, Ремзі, 49 — Ремзі, 45 (аг)

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь (Янг 78) – Дендонкер (Сансон 89), Дуглас Луїз – Ремзі, Буендіа (Інгс 78), Бейлі (Макгінн 70) – Воткінс (Камара 78)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Лінделеф, Лісандро Мартінес, Шоу (Маласія 65) — Каземіро, Еріксен — Рашфорд, ван де Бек (Марсьяль 65), Гарначо (Еланга 65) – Роналду

Попередження: Бейлі, Мінгз, Мартінес – Шоу, Роналду

Після двох останніх поразок в англійській Прем'єр-лізі від Ноттінгем Форест і Лідс Юнайтед на Ліверпуль впав величезний багаж критики, причому цілком обґрунтований. Насправді питання до тренерського штабу Юргена Клоппа є ще починаючи зі старту сезону, але ми з вами знаходили причини в травмах низки виконавців, безальтернативності Тіаго Алькатари як сполучної ланки між обороною та атакою, а також банально в необхідності "перезавантажити" команду на тлі того, що протягом кількох сезонів поспіль вона грала у вкрай енерговитратний футбол.

Тепер Клопп дещо змінив концепцію гри Ліверпуля, в якій виступити другим номером – це нормальна практика, а блискавичні контратаки – головний атрибут до забиття м'ячів. Знаючи про те, що "шпори" звикли "розскачуватися" по ходу зустрічі і схильні успішніше проводити другі тайми, вже з перших хвилин "червоні" підняли темп настільки, що в моменті з першим голом Мо Салаха навколо нього перебували п'ять гравців оборони Тоттенгема. Але запобігти удару єгиптянита з хорошої позиції їм не вдалося, хоча клуб із північного Лондона насамперед славився за роботи Антоніо Конте своєю організованою обороною.

Ось вам і травма Крістіана Ромеро — всього один гравець, але якою ж без нього вразливою стала лінія захисту "шпор". До того ж, дав про себе згадати недобрим словом Ерік Даєр, який за рахунок своєї індивідуальної помилки буквально подарував Салаху ще один гол, остаточно проваливши для своєї команди перший тайм. У перерві "шпори" були приречені на серйозну розмову з Антоніо Конте, який під час матчу не знаходив собі місця. І "напихон" від емоційного італійця дав свої плоди, хоч і сам Ліверпуль з перевагою в два м'ячі був абсолютно не проти передати супернику роль першого номера — уболівальникам мерсисайдців довелося запасатися на другий тайм валідолом.

Купа моментів, перекладини, сейви — підопічні Антоніо Конте практично начисто забрали до свого активу другий тайм, але не вистачило їм якоїсь індивідуальної помилки від оборони "червоних", аби сповна реалізувати свій камбек. Навіть єдиний м'яч, який вдалося відіграти, — це чистої води бомбардирський майстер-клас та гольове чуття від Гаррі Кейн, який вирішив епізод в один дотик не з найзручнішої позиції для удару. У підсумку по таймах ми маємо 1:1, але за рахунком Ліверпуль здобув дуже непросту перемогу 2:1. "Червоні" провели далеко не найкращий свій матч, але і "шпори" відверто байдикували в першому таймі та не могли прокинутися, за що поплатилися домашньою поразкою. Тоттенгем став першою командою, яку мерсисайдцям вдалося обіграти на виїзді цього сезону.

Тоттенгем — Ліверпуль 1:2

Голи: Кейн, 70 — Салах, 11, 40

Тоттенгем: Льоріс – Емерсон (Доерті 68), Даєр, Ленгле, Девіс, Сессеньйон (Кулушевскі 68) – Бентанкур, Біссума, Хейб'єрг (Моура 89) – Кейн, Перішич

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Гендерсон 74), Фабіньо, Тіаго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фірміно (Джонс 74), Нуньєс (Гомес 87)

Попередження: Конте (за межами поля)

Гольове шоу від Лідса та Борнмута. І все-таки команда Джессі Марша вкотре довела, що, як і раніше, є однією з найцікавіших команд англійського чемпіонату навіть після розставання зі "злим генієм" Марсело Б'єлсою. Поступаючись Борнмуту з рахунком 1:3, гравці Лідса зуміли забити три м'ячі у другому таймі та здобути непросту перемогу у справді феєричному матчі.

Лідс Юнайтед — Борнмут 4:3

Голи: Родріго, 3, Грінвуд, 60, Купер, 68, Саммервілл, 84 — Таверньє, 7, Біллінг, 19, Соланке, 48

Голанд та де Брюйне рятують Манчестер Сіті від втрати очок із Фулгемом. У цьому турі ми могли стати свідками сенсації, під час якої один із претендентів на чемпіонство міг поступитися новачкові АПЛ. Справа в тому, що Ман Сіті вже в середині першого тайму залишився в меншості через вилучення Жоау Канселу. Проте складалося відчуття, що це Фулгем залишився вдесятьох, а не команда Хосепа Гвардіоли.

Перший гол Голанда – скасування через мінімальний офсайд. Другий гол норвежця у компенсований до другого тайму час — уже зарахований завдяки реалізованому пенальті, заробленому Кевіном Де Брюйне. Трохи картинне падіння бельгійця "на досвіді", але назвемо це відповіддю на спірне видалення Канселу, тож всесвітній баланс не порушено, та й лондонці якось не дуже прагнули позитивного результату того дня.

Цікаво інше: а якби ключовий центрфорвард Фулгема Александар Мітрович був у строю, то чи ризикнув би колектив Марку Сілви хоча б спробувати перемогти фаворита, а не просто сподівався б на нічию? Втім, це вже не має значення. Завдяки таким перемогам і стають чемпіонами, але поки що Ман Сіті має гідного конкурента в особі Арсеналу, який знову не дозволив "містянам" очолити турнірну таблицю за підсумками туру.

Манчестер Сіті – Фулгем 2:1

Голи: Альварес, 16, Голанд, 90+5 (пен.) — Перейра, 28 (пен.).

Вилучення: Канселу, 26 (Манчестер Сіті, пряма червона).

Вогняна кінцівка у матчі Ноттінгема та Брентфорда. У цьому поєдинку підсумковий результат також визначився у компенсований до другого тайму час. Емоційний момент для "лісників": останні хвилини зустрічі, фінальний штурм при одному м'ячі відставання, кілька поспіль ударів по воротах суперника і, здавалося б, гравці Брентфорда відбилися... Але м'яч таки перетнув лінію воріт, тому в результаті ми маємо радість гравців Ноттінгема та всього стадіону Сіті Граунд через врятовану нічию на останніх хвилинах. Проте останнє місце в "лісників" поки що так і залишається.

Ноттінгем Форест — Брентфорд 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 20, Занка (аг), 90+6 — Мбемо, 45+3, Вісса, 75

Брайтон у більшості дотиснув Вулвергемптон. Ми вже знаємо ім'я нового головного тренера "вовків" — команду очолить Хулен Лопетегі. Проте іспанець приступить до своїх обов'язків з 14 листопада, а поки що його новий клуб зазнав чергової невдачі. Підопічні Роберто Де Дзербі змогли у другому таймі скористатися чисельною перевагою після вилучення Нелсона Семеду, здобувши свою другу перемогу поспіль.

До речі, давно ми не бачили результативних дій у виконанні Адама Лаллани — більше року тому він віддав свій єдиний асист за підсумками минулого сезону в матчі з Ліверпулем. Так ось, проти "вовків" 34-річний англієць не лише відзначився результативною передачею, а ще й забив.

Вулвергемптон — Брайтон 2:3

Голи: Гедеш, 12, Невеш, 32 — Лаллана, 10, Мітома, 44, Гросс, 84

Вилучення: Семеду, 45+5 (Вулвергемптон, пряма червона)

Асистентський дубль Меддісона та черговий шедевральний лонгшот від Тілеманса. "Лисиць", схоже, можна остаточно привітати із виходом із кризи. Єдина поразка в останніх п'яти матчах АПЛ припала на зустріч із Ман Сіті, та й то з рахунком 0:1. У ці вихідні колектив Брендана Роджерса "проїхався" по Евертону, який свої моменти реалізувати не зміг.

Найкращий гравець матчу, звичайно, — Джеймс Меддісон, який оформив дубль з асистів, але ігнорувати гол Юрі Тілеманса також не можна. Все в стилі бельгійця: красиво, несподівано і, звісно, з-за меж штрафного майданчика суперника.

Український лівий захисник Евертона Віталій Міколенко, у свою чергу, в 14-й раз поспіль вийшов в основі своєї команди у рамках АПЛ та провів на полі усі 90 хвилин. Одне можна сказати точно: у пропущених м'ячах провини нашого співвітчизника немає, зате є великі питання щодо реалізації з боку атакуючої лінії мерсисайдців.

Евертон — Лестер 0:2

Гол: Тілеманс, 45, Барнс, 87

Неспинний Ньюкасл позбавив Газенгюттля роботи в Саутгемптоні. Команда Едді Гау набрала неймовірну форму і цього вікенду продовжила свою успішну серію в АПЛ до дев'яти матчів поспіль, здобувши в цей період шосту перемогу. Цього разу "сороки", які несподівано для багатьох йдуть зараз аж на третьому рядку в таблиці, розправилися з Саутгемптоном, а вже після матчу керівництво "святих" також "розправилося" зі своїм головним тренером.

На жаль, мабуть, з Ральфа Газеггютля в Саутгемптоні вирішили зробити "цапа-відбувайла". Зі свого складу він рік у рік вичавлював максимум, а в цій кампанії обігравав Челсі та відбирав очки в Арсеналу, що вдавалося до цього тільки МЮ. Здається, причини звільнення австрійського фахівця мають не лише футбольний характер, але якщо ж справа тільки в цьому — дуже дивно при першому ж некритичному потраплянні в зону вильоту прощатися з людиною, яка перебуває на цій посаді з 2018 року.

Саутгемптон — Ньюкасл 1:4

Голи: Перро, 88 — Альмірон, 35, Вуд, 58, Віллок, 62, Гімараеш, 90+1

Гол Олісе вирвав для Крістал Пелес перемогу над Вест Гемом у лондонському дербі. "Молотобійцям" не вдалося у цьому турі реабілітуватися за минулу поразку в АПЛ від Манчестер Юнайтед. Тепер команда Девіда Моєса поступилася у дербі підопічним Патріка Вієйра. І знову гол у компенсований до другого тайму час визначив результат зустрічі, а його автором став 20-річний Майкл Олісе. На рахунку ж лідера Крістал Пелес Вілфріда Заха гол+пас, а Саїд Бенрахма хоч і залишив поле з поразкою, але гол забив досить ефектний.

Вест Гем — Крістал Пелес 1:2

Голи: Бенрахма, 20 — Заха, 51, Олісе, 90+4.

Нагадуємо, що низка клубів АПЛ посеред цього тижня (8-10 листопада) також проведе свої матчі у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги (Carabao Cup). Розклад цих поєдинків доступний на нашому сайті.

Мікель Артета мотивує Арсенал перед матчем з Челсі:

1. Обамеянг до матчу: Арсенале, нічого особистого. Тепер я "синій"😎🔵

2. Обамеянг після голу Габріела: ☹️

3. Габріел після матчу: Нічого особистого. Лондон — червоний❤️

Ерік Даєр на наступний день після матчу з Ліверпулем приїжджає на тренувальну базу Тоттенгема:

Eric Dier when he arrives at the Tottenham training ground tomorrowpic.twitter.com/afBDg1XqHB