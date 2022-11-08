Англія

25-річний футболіст дав позитивні відгуки про партнера по збірній України.

Олександр Зінченко поговорив із керівництвом Арсеналу щодо Михайла Мудрика, повідомляє 90min.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст дав позитивні відгуки щодо вінгера Шахтаря.

За чутками, Арсенал в обов'язковому порядку намагатиметься посилитися в січні шляхом придбання вінгера. Мудрик – основний кандидат на цю позицію.

Також Арсенал стежить за Коді Гакпо із ПСВ, який у 23 матчах цього сезону має 30 результативних дій.

Зазначимо, що Мудрик провів 14 ігор в цьому сезоні, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач.