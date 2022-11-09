Англія

Завершились деякі матчі Кубку країни.

У рамках 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги завершились шість протистоянь. До вашої уваги результати матчів:

Борнмут вдома здолав Евертон із рахунком 2:0. Джамал Лоу вивів господарів уперед на сьомій хвилині. Одразу після перерви рахунок 2:0 зробив Джуніор Станіслас. Грей відіграв один м'яч на 67 хвилині. Але Маркондес зробив рахунок 3:1, а Ентоні — 4:1.

Український захисник Віталій Миколенко участі у цьому поєдинку не брав.

Борнмут - Евертон 4:1

Голи: Лоу, 7, Станіслас, 47, Маркондес, 80, Ентоні, 83 — Грей, 67

Лестер в рідних стінах змагався із представником Ліги 2 Ньюпортом з Вельсу. На 44 хвилині господарі забили. Після передачі Прата забив Джастін. У другому таймі двома голами відзначився Варді.

Лестер - Ньюпорт 3:0

Гол: Джастін, 44, Варді, 70, 83

Брентфорд приймав представника Ліги 2 Джиллінгем.

На третій хвилині Айвен Тоуні забив перший гол у протистоянні. На 75 гості зрівняли — гол на рахунку Мандрона.

У цьому матчі стався дебют українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Він вийшов на поле на 72 хвилині замість Оньєки.

У серії пенальті команда українця поступилась із рахунком 5:6.

Брентфорд — Джиллінгем 1:1 (по пен. 5:6)

Гол: Тоуні, 3 — Мандрон, 75

Бристоль Сіті — Лінкольн 1:3

Голи: Конвей, 83 — Вітью-Тік, 6, Хауз, 15, О'Коннор, 49

МК Донс — Моркем 2:0

Голи: О'Хора, 18, Денніс, 51

Бернлі - Кроулі 3:1

Голи: Барнс, 24, Зарурі, 79, 86 — Телфорд, 22

Стівенедж — Чарльтон 1:1 (4:5 по пен.)

Голи: Норріс, 22 — Анеке, 87