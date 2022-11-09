Завершилися шість поєдинків у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23.
Арсенал - Брайтон, getty images
09 листопада 2022, 23:57
У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги на нас чекали кілька цікавих протистоянь, які завершилися вильотами передматчевих фаворитів.
Так, лідер АПЛ в особі лондонського Арсеналу експериментальним складом поступився Брайтону, який очолює колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, а головний аутсайдер Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест обіграв Тоттенгем під керівництвом Антоніо Конте.
Представляємо до вашої уваги результати минулих матчів в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
Арсенал — Брайтон 1:3
Голи: Нкетіа, 20 — Велбек, 27 (пен.), Мітома, 58, Лемпті, 71
Арсенал: Хейн – Соареш, Саліба (Габріел 63), Голдінг, Тірні (Зінченко 72) – Ельнені, Локонга (Джака 80) – Маркіньос (Мартінеллі 62), Вієйра (Жезус 72), Нелсон – Нкетіа
Брайтон: Стіл – Лемпті, Колвілл, Данк (Вебстер 60), Велтман – Сармієнто (Ундав 79), Кайседо (Гросс 46), Гілмор, Марч (Мітома 46) – Велбек, Енсізо (Еступіньян 76)
Попередження: Ельнені, Хейн – Кайседо, Сармієнто
Ноттінгем Форест — Тоттенгем 2:0
Голи: Лоді, 50, Лінгард, 57
Ноттінгем Форест: Хеннессі – Ор'є (Вільямс 62), Воррелл, Болі, Лоді – Єтс, Мангаля, О'Брайен (Колбек 79) – Лінгард (Кук 78) – Авонії (Джонсон 62), Саррідж (Гіббс-Вайт 79)
Тоттенгем: Форстер – Лангле, Даєр, Санчес – Сессеньон, Хейб'єрг (Бентанкур 46), Біссума, Скіпп (Кулушевскі 59), Доерті (Спенс 65) – Перішич (Рішарлісон 59), Кейн (Хіль 59)
Попередження: Лінгард, Мангаля – Біссума, Кулушевскі, Даєр
Видалення: Мангаля, 75 (друга жовта)
Вулвергемптон — Лідс Юнайтед 1:0
Гол: Б. Траоре, 85
Вест Гем — Блекберн 2:2 (сер. пен. — 9:10)
Голи: Форнальс, 38, Антоніо, 78 — Вейл, 6, Бреретон, 88
Ньюкасл Юнайтед — Крістал Пелес 0:0 (сер. пен. — 3:2)
Саутгемптон — Шеффілд Венсдей 1:1 (сер. пен. — 6:5)
Голи: Ворд-Праус, 45+2 (пен.) — Віндасс, 24
Ліверпуль — Дербі 0:0 (сер.пен. — 3:2)