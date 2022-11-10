Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 9 листопада 2022, 21:45.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Арсенал зазнав поразки від Брайтона, який очолює колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Незважаючи на те, що "каноніри" першими відкрили рахунок у матчі завдяки зусиллям Едді Нкетіа, надалі вони пропустили у свої ворота три м'ячі та вилетіли з турніру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Брайтон в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Арсенал — Брайтон 1:3

Голи: Нкетіа, 20 — Велбек, 27 (пен.), Мітома, 58, Лемпті, 71

Арсенал: Хейн – Соареш, Саліба (Габріел 63), Голдінг, Тірні (Зінченко 72) – Ельнені, Локонга (Джака 80) – Маркіньос (Мартінеллі 62), Вієйра (Жезус 72), Нелсон – Нкетіа

Брайтон: Стіл – Лемпті, Колвілл, Данк (Вебстер 60), Велтман – Сармієнто (Ундав 79), Кайседо (Гросс 46), Гілмор, Марч (Мітома 46) – Велбек, Енсізо (Еступіньян 76)

Попередження: Ельнені, Хейн – Кайседо, Сармієнто