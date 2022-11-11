Англія

Представляємо до вашої уваги всіх суперників в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Напередодні завершились усі матчі в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

За підсумками жеребкування команди впізнали своїх майбутніх суперників у наступній стадії турніру.

Так, Вулвергемптон зустрінеться з Джиллінгемом, Саутгемптон — з Лінкольн Сіті, Блекберн зіграє з Ноттінгем Форест, Ньюкасл — з Борнмутом, Манчестер Сіті протистоятеме Ліверпуль, суперником Манчестер Юнайтед стане Бернлі, МК Донс очікує зустріч з Лестером, а Чарльтон зіграє з Брайтоном.

Поєдинки у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться починаючи з 19 грудня 2022 року. Більш точні дати стануть відомі пізніше.