Бразилець може підписати нову умову з колективом Клоппа.
Роберто Фірміно
12 листопада 2022, 16:28
Юрген Клопп підтвердив, що Ліверпуль веде перемовини щодо нового контракту Роберто Фірміно.
"Поки що відбуваються вступні розмови, тому ми подивимося, що станеться далі».
Поточний контракт Фірміно закінчується в червні 2023 року.
Цього сезону гравець провів двадцять поєдинків за мерсисайдців в усіх турнірах та забив 8 голів.
Нагадаємо, що Роберто не потрапив у остаточний список гравців, що поїдуть разом з бразильською збірною на мундіаль.