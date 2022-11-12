Англія

Бразилець може підписати нову умову з колективом Клоппа.

Юрген Клопп підтвердив, що Ліверпуль веде перемовини щодо нового контракту Роберто Фірміно.

"Поки що відбуваються вступні розмови, тому ми подивимося, що станеться далі».

Поточний контракт Фірміно закінчується в червні 2023 року.

Цього сезону гравець провів двадцять поєдинків за мерсисайдців в усіх турнірах та забив 8 голів.

Нагадаємо, що Роберто не потрапив у остаточний список гравців, що поїдуть разом з бразильською збірною на мундіаль.