ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб обрав 26 футболістів.

Збірна Бразилії вже через декілька тижнів стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Катарі.

Тренерський штаб бразильської команди визначився з гравцями, що зіграють на Мундіалі. Так, в складі знайшлось місце для Дані Алвеса та Фреда, проте на турнір не поїде Фірміно.

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Вевертон (Палмейрас)

Захисники: Тіагу Сілва (Челсі, Англія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Бремер (Ювентус, Італія), Дані Алвес (Пумас, Мексика)

Півзахисники: Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія), Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Лукас Пакета (Ліон, Франція), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго)

Нападники: Неймар (ПСЖ, Франція), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія), Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Родріго (Реал, Іспанія), Рішарлісон (Тоттенгем, Англія), Рафінья (Барселона, Іспанія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Педро (Фламенго), Габріел Жезус (Арсенал, Англія)

Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Бразилії потрапила у квартет з Камеруном, Сербією та Швейцарією.

Нагадаємо, що ще раніше стало відомо, чому на фінальній частині Мундіалю не зіграє півзахисник Астон Вілли Коутіньйо.