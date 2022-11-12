Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі приймав Лідс.

Під час гри колектив Антоніо Конте зіткнувся з величезними проблемами, проте наприкінці поєдинку зумів не лише відігратися, а й забрати три пункти.

Протягом усієї гри "шпори" тричі програвали по ходу зустрічі, але щоразу їм вдавалося відіграватися.

Наприкінці зустрічі три очки своїй команді приніс Бентанкур, який за дві хвилини оформив дубль.

Тоттенгем - Лідс 4:3

Голи: Кейн, 25, Девіс, 51, Бентанкур, 81, 83 — Саммервілл, 10, Родріго, 43, 76.

Тоттенгем: Льоріс – Даєр, Лангле (Санчес, 57), Девіс – Емерсон (Доерті, 57), Хойбьєрг, Бентанкур, Перішич – Кулусевскі (Моура, 89), Кейн, Рішарлісон (Біссума, 59).

Лідс: Мельє – Стрейк, Купер, Кох, Крістенсен (Фернандес, 89) – Рока (Ейлінг, 79), Адамс – Саммервілл, Ааронсон, Ньонто (Грінвуд, 66) – Родріго (Гелхардт, 89).

Попередження: Бентанкур – Рока, Адамс, Адамс.

Вилучення: Адамс, 87.