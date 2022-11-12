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Брентфорд - Манчестер Сіті, Getty Images
12 листопада 2022, 19:39
У рамках 16 туру АПЛ Манчестер Сіті вдома досить неочікувано програв Брентфорду із рахунком 1:2.
За господарів голом відзначився Філ Фоден, проте у гостей два голи на свій рахунок записав Айвен Тоуні.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Манчестер Сіті — Брентфорд 1:2
Голи: Фоден, 45+1 — Тоуні, 16, 90+8
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Аканджі, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87) — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган, Сілва, Фоден — Голанд.
Брентфорд: Рая — Піннок, Мі, Занка, Генрі, Рерслев — Єнсен, Янельт (Норгорд, 62), Оньєка (Дасілва, 87) — Тоуні, Мбемо (Вісса, 74).
Попередження: Голанд, Мбемо, Канселу, Єнсен