Англія

Команда Пепа Гвардіоли на власному полі програла амбітному супернику.

У рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на Етіхаді змагався проти Брентфорда.

Команда Пепа Гвардіоли підходила до цього матчу у статусі явного фаворита, але пропустила першою. На 16 хвилині головна зірка гостей Айвен Тоуні головою у штрафному прошив ворота Едерсона.

Манчестер Сіті одразу кинув усі сили на атаку, створив декілька дуже небезпечних моментів, і все ж забив гол. Сталося це на 45+1 хвилині. Філ Фоден дуже технічно пробив здалеку — у Раї не було шансів врятувати команду.

На 90+8 хвилині Брентфорд сенсаційно вирвав перемогу. Дасілва, який вийшов на заміну, віддав ассист на Тоуні, який скористався шансом оформити дубль.

Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк, на жаль, провів увесь матч на лаві для запасних.

Манчестер Сіті, програвши, перервав свою серію без поразок з шести матчів в усіх змаганнях. Брентфорд переміг вперше за п'ять матчів в усіх турнірах.

Манчестер Сіті — Брентфорд 1:2

Голи: Фоден, 45+1 — Тоуні, 16, 90+8

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Аканджі, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87) — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган, Сілва, Фоден — Голанд.

Брентфорд: Рая — Піннок, Мі, Занка, Генрі, Рерслев — Єнсен, Янельт (Норгорд, 62), Оньєка (Дасілва, 87) — Тоуні, Мбемо (Вісса, 74).

Попередження: Голанд, Мбемо, Канселу, Єнсен