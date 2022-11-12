Англія

Футболіст залишив поле ще у першому таймі.

У рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на виїзді впевнено переграв Вест Гем із рахунком 0:2.

Автором першого голу став півзахисник Джеймс Меддісон, який відзначився вже на восьмій хвилині.

Але, бодай тайм 25-річний футболіст не дограв. Він отримав удар по коліну і на 24 хвилині був змушений залишити поле.

Ступінь травми поки що невідома. Але це буде проблемою для головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта, який додав Меддісона у заявку на чемпіонат світу.

Вірогідно, у першому матчі групового етапу мундіаля проти Ірана 21 листопада він не зіграє. Але, як варіант, Девід Моєс замінив його, щоб перестрахуватися.