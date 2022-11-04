Коуч Манчестер Юнайтед не поскупився на компліменти країні, в якій зараз працює.
Збірна Англії, getty images
04 листопада 2022, 22:43
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг пророкує великий успіх збірній Англії на чемпіонаті світу. Фахівець вважає, що підопічні Саутгейта спроможні виграти турнір.
"У збірної Англії, безумовно, є гарні шанси виграти ЧС-2022, бо склад команди дуже сильний.
Я маю дбати про Манчестер Юнайтед, але вважаю, що Англія є одним із головних фаворитів турніру", – заявив нідерландський фахівець.
Нагадаємо, що Англія в групі гратиме з Іраном, США і Вельсом. Детально про групу В, в якій виступатиме Англія, читайте в нашому матеріалі.