Англія

Коуч Манчестер Юнайтед не поскупився на компліменти країні, в якій зараз працює.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг пророкує великий успіх збірній Англії на чемпіонаті світу. Фахівець вважає, що підопічні Саутгейта спроможні виграти турнір.

"У збірної Англії, безумовно, є гарні шанси виграти ЧС-2022, бо склад команди дуже сильний.

Я маю дбати про Манчестер Юнайтед, але вважаю, що Англія є одним із головних фаворитів турніру", – заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що Англія в групі гратиме з Іраном, США і Вельсом. Детально про групу В, в якій виступатиме Англія, читайте в нашому матеріалі.