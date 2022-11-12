Англія
12 листопада 2022, 21:34
Ньюкасл мінімально здолав Челсі
Колектив Грема Поттера програв три останніх матчі поспіль, жодного разу не вразивши ворота суперників.
Ньюкасл — Челсі, Getty Images
12 листопада 2022, 21:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ньюкасл — Челсі 1:0
Гол: Віллок, 67
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласеллс, 87), Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок (Мерфі, 84) — Альмірон, Вуд (Вілсон, 75), Жоелінтон.
Челсі: Менді — Аспілікуета (Пулішич, 46), Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік (Сілва, 7), Ковачич, Жоржиньйо, Голл (Кукурелья, 72) — Галлагер, Маунт (Зієш, 72) — Броя (Гаверц, 73).
Попередження: Поуп, Лонгстафф, Ласеллс (за межами поля) — Жоржиньйо, Кулібалі