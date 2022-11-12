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Ньюкасл — Челсі 1:0
Гол: Віллок, 67

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласеллс, 87), Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок (Мерфі, 84) — Альмірон, Вуд (Вілсон, 75), Жоелінтон.

Челсі: Менді — Аспілікуета (Пулішич, 46), Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік (Сілва, 7), Ковачич, Жоржиньйо, Голл (Кукурелья, 72) — Галлагер, Маунт (Зієш, 72) — Броя (Гаверц, 73).

Попередження: Поуп, Лонгстафф, Ласеллс (за межами поля) — Жоржиньйо, Кулібалі