Англія

Унаї Емері здобув другу перемогу у другому матчі на посаді головного тренера бірмінгемців.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла вирушила в гості до Брайтона, де зуміла здобути перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

Бірмінгемці пропустили вже на першій хвилині зустрічі після голу Мак Аллістера, проте згодом зуміли не просто відігратися, а здобути перемогу.

Головним героєм зустрічі став нападник "левів" Денні Інгз, який у першому таймі реалізував пенальті, а після перерви відзначився голом з гри, оформивши таким чином дубль.

Брайтон — Астон Вілла 1:2

Голи: Мак Аллістер, 1 — Інгз, 20 (пен.), 54

Попередження: Кайседо — Мінгз, Кеш, Бейлі