Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру у європейському топ-клубі.

Ноа Окафор може залишити Зальцбург узимку, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, до 22-річного футболіста виявляють інтерес Манчестер Сіті, Ліверпуль та Мілан.

Важливим фактором стане виступ Окафора на чемпіонаті світу у складі збірної Швейцарії.

Сума трансферу може становити від 30 до 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Окафор є найкращим бомбардиром Зальцбурга: на його рахунку 10 голів та один асист.