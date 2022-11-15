22-річний футболіст може продовжити кар'єру у європейському топ-клубі.
Ноа Окафор, Getty Images
15 листопада 2022, 12:57
Ноа Окафор може залишити Зальцбург узимку, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, до 22-річного футболіста виявляють інтерес Манчестер Сіті, Ліверпуль та Мілан.
Важливим фактором стане виступ Окафора на чемпіонаті світу у складі збірної Швейцарії.
Сума трансферу може становити від 30 до 40 мільйонів євро.
У поточному сезоні Окафор є найкращим бомбардиром Зальцбурга: на його рахунку 10 голів та один асист.