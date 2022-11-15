Англія

35-річний футболіст повісив бутси на цвях.

Аарон Леннон оголосив про завершення кар'єри професійного футболіста.

"Я вирішив, що настав час повісити бутси на цвях. Після зважування всіх варіантів я не відчув, що вони підходять мені та моїй молодій сім'ї.

Це було дуже важке рішення, тому що футбол був моїм життям із трирічного віку, і останні 20 років, коли я грав на найвищому професійному рівні, були чудовими", — написав Леннон на своїй сторінці у Twitter.

Найбільшу відомість Леннон отримав за виступи у Тоттенгемі, де він провів десять сезонів.

Також англієць виступав за Евертон, Бернлі, Лідс та Кайсеріспор. За збірну Англії Леннон провів 21 гру.