Англія

Англійський футболіст розповів про свої амбіції.

Маркус Рашфорд хоче виграти великі трофеї з Манчестер Юнайтед.

"Я хочу виграти найбільші трофеї. Мені пощастило мати можливість грати у фіналах за клуб, виграти їх і здобути кілька трофеїв, але я хочу вигравати більші трофеї — я хочу виграти Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів.

Я просто відчуваю, що якщо ми гратимемо так добре, як тільки зможемо, то нам не доведеться думати про інші команди", — наводить слова Рашфорда офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Рашфорд провів 14 матчів, в яких забив 4 голи і зробив 2 асисти.