Англія

Німецький хавбек сумнівається, що у майбутньому зможе знову попрацювати під керівництвом Юргена Клоппа.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував ймовірність свого переходу до Ліверпуля, головним тренером якого є Юрген Клопп — колишній керманич німця в дортмундській Боруссії.

"Думаю, що можу виключити таку можливість. Всі знають, наскільки я поважаю Юргена Клоппа.

Але я граю в Манчестер Сіті вже багато років. І тепер, у якості капітана Сіті переходити до суперників, у Ліверпуль? Я не можу собі це уявити", — цитує слова Гюндогана Manchester Evening News.

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів 20 матчів за Ман Сіті, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.