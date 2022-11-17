Німецький хавбек сумнівається, що у майбутньому зможе знову попрацювати під керівництвом Юргена Клоппа.
Ілкай Гюндоган, getty images
17 листопада 2022, 17:08
Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував ймовірність свого переходу до Ліверпуля, головним тренером якого є Юрген Клопп — колишній керманич німця в дортмундській Боруссії.
"Думаю, що можу виключити таку можливість. Всі знають, наскільки я поважаю Юргена Клоппа.
Але я граю в Манчестер Сіті вже багато років. І тепер, у якості капітана Сіті переходити до суперників, у Ліверпуль? Я не можу собі це уявити", — цитує слова Гюндогана Manchester Evening News.
У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів 20 матчів за Ман Сіті, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.