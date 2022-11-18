Англія

При цьому клуб відпустить одного з правих захисників.

Лондонський Арсенал зробив ціллю на зимнє трансферне вікно правого захисника Інтера Дензела Думфріса.

За гравця "каноніри" готові викласти 35 мільйонів євро. Вони вважають, що саме ця позиція — найпроблемніша в клубі.

При цьому клуб не проти відпустити правого захисника Седріка. Клуб розглядатиме усі пропозиції по 31-річному португальцю будуть розглянуті.

Думфріс зіграв у сезоні-2022/23 за Інтер 20 поєдинків в усіх змаганнях, забив два голи та віддав два асисти.

Щодо Седріка, то він провів за Арсенал у цьому сезоні п'ять поєдинків, у яких відзначився одним голом.