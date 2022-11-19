Англія

Ключовим показником стане виступ гравця на мундіалі.

Прогрес нападника іспанського Атлетіка з Більбао Ніко Вільямса останніми роками не залишився поза увагою головного тренера "Фурії роха" Луїса Енріке, який у підсумку долучив 20-річного гравця до заявки своєї команди на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Цей турнір ризикує стати визначальним у кар’єрі юного футболіста ганського походження, адже за його виступами, як повідомляє іспанська преса, спостерігатиме англійський Ліверпуль.

Якщо Вільямсу вдасться вразити представників "червоних", Атлетіку варто очікувати на пропозицію вже найближчого зимнього трансферного вікна.

"Леви", у свою чергу, уже наголосили на тому, що придбання футболіста, у якого ще два з половиною роки буде дійсним чинний контракт, для бажаючих виконати трансфер обійдеться не менше аніж у 25 млн євро.

У поточному сезоні Вільямс забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі за 15 матчів.