Англія

У клубі шкодують про відходи Зінченка та Жезуса.

Манчестер Сіті вирішив більше не продавати гравців основної команди до Арсеналу, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, це пов'язано з Олександром Зінченком та Габріелем Жезусом. Вони посилили "канонірів", у результаті Арсенал став претендентом на чемпіонський титул.

Згоду на їхній відхід дав Пеп Гвардіола, проте за умови рівноцінної заміни.

Серед керівництва Манчестер Сіті є жаль, що українець та бразилець перейшли до складу Арсеналу минулого літа.