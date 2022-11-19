Англія

Молодий тренер буде працювати у Чемпіоншипі.

Колишній захисник Арсенала, Манчестер Сіті та Ліверпуля Коло Туре найближчим часом має очолити Віган Атлетік.

Клуб з Чемпіоншипу напередодні звільнив головного тренера Ліма Річарсона і вже провів співбесіду з івуарійцем.

Брат Коло Туре Яя також розглядався на цю роль, але він залишиться на своїй поточній роботі в Тоттенхемі, де він є частиною тренерського штабу академії.

Коло Туре з 2017 року розпочав тренерську кар'єру, отримавши посаду помічника Брендана Роджерса в Селтіку. Потім він разом із Роджерсом перейшов у Лестер, де працює до теперішнього часу.

Віган зараз займає 22 сходинку у Чемпіоншипі з 23 набраними балами після 21 матчу. Команда тільки у минулому турі перервала серію з 7 матчів без перемог.