Англія

Нідерландець може повернутись в Англію.

Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай може повернутись найближчим часом в Англію.

Як повідомляє іспанське видання Diario Sport, Манчестер Юнайтед не проти того, щоб Депай повернувся.

Окрім "червоних дияволів" нідерландський форвард цікавить ще Арсенал та Челсі, але офіційних пропозицій Барселона не отримувала.

У сезоні-2022/23 Депай провів за Барселони лише два матчі у Ла Лізі, у яких забив один гол. Проте, він все одно поїхав зі збірною Нідерландів на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що 28-річний футболіст з 2015 по 2017 рік виступав за Юнайтед. Після цього перейшов у Ліон та Барселону.