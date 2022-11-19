Нідерландець може повернутись в Англію.
Мемфіс Депай, Getty Images
19 листопада 2022, 22:00
Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай може повернутись найближчим часом в Англію.
Як повідомляє іспанське видання Diario Sport, Манчестер Юнайтед не проти того, щоб Депай повернувся.
Окрім "червоних дияволів" нідерландський форвард цікавить ще Арсенал та Челсі, але офіційних пропозицій Барселона не отримувала.
У сезоні-2022/23 Депай провів за Барселони лише два матчі у Ла Лізі, у яких забив один гол. Проте, він все одно поїхав зі збірною Нідерландів на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що 28-річний футболіст з 2015 по 2017 рік виступав за Юнайтед. Після цього перейшов у Ліон та Барселону.