Англія

МЮ хоче зберегти талановитиого півзахисника.

Манчестер Юнайтед дуже задоволений виступами Алехандро Гарначо у поточному сезоні, тому хоче подовжити з ним контракт.

Як повідомляє видання Daily Star, талановитий гравець отримає суттєве збільшення заробітної плати — з п'яти тисяч фунтів до 20 тисяч фунтів на тиждень.

Алехандро Гарначо в цьому сезоні відіграв вісім матчів за дорослу команду, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, що талановитий півзахисник став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в жовтні.