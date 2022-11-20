МЮ хоче зберегти талановитиого півзахисника.
Алехандро Гарначо, getty images
20 листопада 2022, 09:30
Манчестер Юнайтед дуже задоволений виступами Алехандро Гарначо у поточному сезоні, тому хоче подовжити з ним контракт.
Як повідомляє видання Daily Star, талановитий гравець отримає суттєве збільшення заробітної плати — з п'яти тисяч фунтів до 20 тисяч фунтів на тиждень.
Алехандро Гарначо в цьому сезоні відіграв вісім матчів за дорослу команду, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.
Нагадаємо, що талановитий півзахисник став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в жовтні.