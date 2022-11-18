Англія

Молодий футболіст по-справжньому проявляє себе в останніх іграх.

Одним з найяскравіших футболістів Манчестер Юнайтед у цьому сезоні та справжнім "джокером" є молодий аргентинський вінгер Алехандро Гарначо.

Футболіста визнали найкращим гравцем жовтня у клубі, і справді було за що. У минулому місяці 18-річний талант зіграв чотири поєдинки, забив два голи та віддав два асисти.

В опитуванні, набравши абсолютну більшість голосів (69 відсотків), він обійшов воротаря Давіда Де Хеа та хавбека Каземіро, які набрали 21 та 12 відсотків відповідно.

Раніше Ерік тен Хаг висловився щодо прогресу талановитого футболіста. Гарначо також нещодавно став наймолодшим іноземним автором голу Манчестер Юнайтед в єврокубках.