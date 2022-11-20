"Червоні" не вели переговорів з англійцем про продовження контракту.
Алекс Окслейд-Чемберлен, getty images
20 листопада 2022, 11:57
Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен ризикує наступного літа змінити клубну прописку на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців не вело переговорів із 29-річним англійцем щодо продовження контракту, який закінчується наприкінці нинішнього сезону.
Також стверджується, що посилення лінії півзахисту стане для Ліверпуля пріоритетом наступного літа.
Цього сезону Алекс Окслейд-Чемберлен провів за Ліверпуль всього 4 матчі (29 хвилин в АПЛ і 90 хвилин у Кубку англійської ліги), в яких результативними діями відзначитися не встиг.