Англія

"Червоні" не вели переговорів з англійцем про продовження контракту.

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен ризикує наступного літа змінити клубну прописку на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво мерсисайдців не вело переговорів із 29-річним англійцем щодо продовження контракту, який закінчується наприкінці нинішнього сезону.

Також стверджується, що посилення лінії півзахисту стане для Ліверпуля пріоритетом наступного літа.

Цього сезону Алекс Окслейд-Чемберлен провів за Ліверпуль всього 4 матчі (29 хвилин в АПЛ і 90 хвилин у Кубку англійської ліги), в яких результативними діями відзначитися не встиг.