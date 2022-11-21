Англія

Українець має всі шанси проявити себе в АПЛ.

Головний тренер англійського Тоттенгема Антоніо Конте дав зрозуміти керівництву клубу, що розраховує на підписання українського хавбека Аталанти Руслана Маліновського.

Як повідомляє Sport Today із посиланням на La Gazzetta dello Sport, лондонський клуб вже готує пропозицію "бергамаскам" по 29-річному футболісту.

Оскільки до кінця контракту з Аталантою залишилося менше року, Маліновський може бути проданий за досить низьку ціну в січні, що привернуло увагу низки клубів.

Таким чином Тоттенгем розраховує, що Аталанта буде готова продати Руслана за суму від 15 до 18 мільйонів євро.

Марсель також деякий час спостерігав за Маліновським і планував можливий обмін на Аміна Аріта ще до його недавньої травми коліна. Однак складно уявити, що українець зробить вибір на користь команди з Ліги 1, а не "шпор".