Англія

Каталонець може залишитися набагато довше у команді з Манчестера.

Пеп Гвардіола в якийсь момент свого життя був переконаний, що футбольний менеджмент змінюється лише короткими циклами. Таким чином, він відмовився укладати довгострокові угоди.

Проте, здається, Манчестер Сіті продовжує пропонувати Гвардіолі занадто багато речей, які він хоче від свого роботодавця, щоб відмовитися.

Як повідомляє Sport, Гвардіола близький до продовження контракту із Сіті. Його нова умова буде розрахована до 2025 року. Це може бути найдовший строк, ніж весь інший його досвід керування в Барселоні та Баварії разом узятих.

З Ерлінгом Халандом на борту Сіті знову має суперзіркового бомбардира і, можливо, більше шансів виграти Лігу чемпіонів. Трансфер норвежця, можливо, став головним та ключивом фактором, щоб каталонець залишився у клубі.

Починаючи з 2018 року, Манчестер Сіті перемагав у чотирьох з п’яти останніх сезонів Прем’єр-ліги, створивши одну з найдомінантніших серій 21-го століття у Англії.