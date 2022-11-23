Англія

Спеціаліст продовжить працювати з англійською командою.

Пеп Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті, повідомив офіційний сайт "городян".

51-річний фахівець підписав угоду до літа 2025 року. Нагадаємо, що Гвардіола очолив Сіті у 2016 році.

Гвардіола має високий відсоток перемог у Манчестер Сіті — 72,4%.

Під його керівництвом клуб виграв 11 трофеїв – по чотири рази АПЛ та Кубок англійської ліги, а також переміг у Кубку Англії та двічі у Суперкубку країни.