Англія

На клуб з'явився солідний претендент.

Британський мільярдер Джим Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, власник нафтохімічного гіганта Ineos не планує переплачувати. За чутками, Глейзери хочуть за клуб близько п'яти мільярдів фунтів.

До речі, Реткліфф хотів придбати Манчестер Юнайтед ще влітку цього року, проте угода була практично неможлива.

Зазначимо, що статки Реткліффа оцінюються в 13 мільярдів фунтів.