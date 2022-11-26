Англія

Захисник збірної Франції розповів про перебіг власної кар’єри.

Центральний захисник збірної Франції та англійського Ліверпуля Ібраїма Конате під час підготовки до матчу проти національної команди Данії на чемпіонаті світу-2022 в Катарі знайшов час для того, аби розповісти журналістам про свою родину та вплив агентів на розвиток кар’єри спортсменів.

"Чесно кажучи, моїм батькам байдуже. Значно більшу вагу моїм виступам приділяють брати, які піклуються про те, що відбувається навколо мене у футболі.

Мої батьки навіть не знають, скільки я заробляю. Вони дійсно віддалені. Вони дивляться мої матчі, дзвонять мені, запитують, як у мене справи. Батько мені завжди каже: "Працюй добре, та не зважай на те, що кажуть люди". А мама мене часто питає, чи немає в мене травм. Це такий прояв турботи з її боку.

Брати ж були постійно поруч зі мною відтоді, відколи я почав займатися футболом. Чим більше ти зростаєш і проходиш через етапи розвитку в футболі, тим більше розумієш, що багато людей намагаються триматись довкола тебе. Іноді ви помічаєте і розумієте, що люди навколо вас мають певний особистий інтерес. Проте брати зичать мені виключно добра, і вони єдині люди, яким я можу довіряти.

Кожен із них має різне бачення, кожен висловлює свою точку зору на ті чи інші теми, але врешті-решт рішення залишається за мною. Вони — чесні люди. Наприклад, у мене є один брат, який має агентську ліцензію, і він міг би представляти мене. То чому він мене не представляє? Тому що він знає, що сьогодні він не обов'язково має захищати мої інтереси, враховуючи тип гравця, яким я є. І він це приймає! Із того моменту, як він прийняв це, не було жодного прояву несприйняття, і це чудово.

За кілька років до того, як прийшов у тренувальний центр Сошо, я познайомився з другом його брата Сулейманом Дукарою (колишній гравець Лідса — ред.). Він якось сказав мені наступне: "У футболі подарунків не буває. Потрібно віддавати все тренуванням, а не розвагам, як роблять деякі гравці".

Тоді я трохи завагався: або йти до навчального центру в 13 чи 14 років, або чекати, коли мені виповниться 15. Він сказав мені піти, бо знав, що оточення у гуртожитку може мати поганий вплив і що я не повинен заблукати по дорозі, якщо я хочу стати професійним футболістом.

Коли ж ми дізналися, що Ліверпуль є претендентом на мене, ми зібралися і обговорили це. "Добре, є Ліверпуль, є Лейпциг, що нам тепер робити?" Під час нашої дискусії ми з аналізували наступні чотири чи п’ять років, і кожен висловив свою ідею та свою точку зору. Кожен говорив різні речі, і ніхто не скаже вам, що ви не праві.

Це як складанка, коли я зібрав усі різні точки зору, я бачу речі більш чітко, і рішення легше ухвалити. Але врешті-решт саме я ухвалюю рішення. Я вважаю, що ізолююсь від інших людей у цей час. Іноді мені потрібен час для роздумів, але я зрозумів, що поки люди навколо тебе люблять і будуть підтримувати, немає поганого рішення. Ми приймаємо рішення, ідемо до нього, і робимо все, щоб воно було втілено в життя. Ніхто не каже потім: "А я тобі сказав".

Чому я вирішив працювати з агенцію Stellar? Мені сподобалась їхня презентація. "Ми просто хочемо, щоб ви зосередилися на футболі. Щодо решти, просто надішліть нам повідомлення, ми подбаємо про це. Вам потрібен дієтолог, фізіотерапевт? Буде все, що вам потрібно — просто надішліть нам повідомлення".

Це речі, які нам, як футболістам, потрібні, і на певному рівні люди, які мають довіру та досвід. Очевидно, вони будуть вести переговори краще, аніж людина, у якої нічого немає і яка з’являється нізвідки", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Конате сім матчів за Ліверпуль (550 хвилин).