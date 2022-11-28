Турецький захисник може перебратися в Серію А.
Чаглар Сьоюнджю, getty images
28 листопада 2022, 18:31
Рома розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної лінії вже в найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, римський клуб націлився на оборонця Лестера Чаглара Сьоюнджю.
Стверджується, що Лестер буде готовий продати гравця в січні, адже його контракт с клубом стікає влітку наступного року.
Зазначимо, що в цьому сезоні турецький гравець провів лише два матчі на клубному рівні — проти Стокпорта та проти Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що Захисник Лестера Сьоюнджю може перебратися в Галатасарай.