Англія

Турецький захисник може перебратися в Серію А.

Рома розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної лінії вже в найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, римський клуб націлився на оборонця Лестера Чаглара Сьоюнджю.

Стверджується, що Лестер буде готовий продати гравця в січні, адже його контракт с клубом стікає влітку наступного року.

Зазначимо, що в цьому сезоні турецький гравець провів лише два матчі на клубному рівні — проти Стокпорта та проти Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Захисник Лестера Сьоюнджю може перебратися в Галатасарай.