Турки зацікавлені у трансфері досвідченого оборонця.
Чаглар Сьоюнджю, GETTY IMAGES
04 вересня 2022, 17:50
Галатасарай готовий підписати центрального захисника Лестера та збірної Туреччини Чаглара Сьоюнджю. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
Галатасарай та Лестер ведуть переговори щодо трансферу 26-річного оборонця. Нагадаємо, що клуби мають 4 дні для завершення угоди.
Трансферна вартість Сьоюнджю складає 40 мільйонів євро. Цього сезону він провів 1 матч у Кубку Англійської ліги.
Нагадаємо, що Галатасарай має намір орендувати нападника ПСЖ Мауро Ікарді.