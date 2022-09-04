Англія

Турки зацікавлені у трансфері досвідченого оборонця.

Галатасарай готовий підписати центрального захисника Лестера та збірної Туреччини Чаглара Сьоюнджю. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Галатасарай та Лестер ведуть переговори щодо трансферу 26-річного оборонця. Нагадаємо, що клуби мають 4 дні для завершення угоди.

Трансферна вартість Сьоюнджю складає 40 мільйонів євро. Цього сезону він провів 1 матч у Кубку Англійської ліги.

Нагадаємо, що Галатасарай має намір орендувати нападника ПСЖ Мауро Ікарді.