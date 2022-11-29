Англія

Перший матч під керівництвом нового наставника буде проведено 10 грудня.

Коло Туре став головним тренером Вігана, повідомив офіційний сайт англійської команди.

Раніше екс-захисник Ліверпуля, Манчестер Сіті, Арсеналу та збірної Кот-д’Івуару працював у тренерському штабі Лестера під керівництвом Брендана Роджерса.

Угода Туре з клубом Чемпіоншипу розрахована на три з половиною роки.

Перший матч під керівництвом Коло Туре Віган проведе 10 грудня проти Міллуолла.