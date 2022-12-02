Лондонський клуб показав звіт про витрати та прибутки.
Фото ФК Арсенал
02 грудня 2022, 18:40
Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив публічно про збитки у 2022 році.
Фінансовий рік завершився 31 травня 2022 року. Збитки становили на цей момент 45,5 млн фунтів, і це прогрес, порівняно з 2021. У минулому році клуб фіксував збиток у 107,3 млн.
Повернення вболівальників на трибуни дало можливість клубу заробити. Дохід становив за 2022 рік 369,1 млн фунтів, у той час, як за 2021 рік "каноніри" заробили 327,6 млн.
79,4 млн. фунтів — дохід з продажу білетів та фанатської атрибутики. Минулого сезону клуб зміг заробити лише 3,8 млн. фунтів через COVID-19.
При цьому доходи від трансляцій впали до 146,0 млн. фунтів (у 2021 році було 184,4 млн. фунтів). Зарплати також були знижені - 212,3 млн. фунтів (у 2021 році було 244,4 млн.).