Англія

Досвідчений футболіст є доволі коштовним на трансферному ринку.

Наближення початку січневого трансферного вікна стимулює появу все більшої кількості новин стосовно майбутніх придбань клубів із різних куточків Європи.

Англійський Вулвергемптон, що йде останнім у турнірній таблиці Прем’єр-ліги, не залишається осторонь процесу пошуку нових виконавців для себе, і на тлі проблем у захисті знайшов для себе якісне підсилення.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "вовки" вже встигли запропонувати контракт центральному захиснику іспанської Осасуни Давіду Гарсії Субірії.

Потенційна угода буде розрахована до 2027 року, без розкриття інших деталей.

28-річний виконавців перебуває в структурі памплонців від самого початку професійної кар’єри, і лише одного разу на півроку з’їздив до клубу під назвою Культураль Леонеса до оренди навесні 2018 року.

Портал Transfermarkt оцінює виконавця в 20 млн євро, тоді як його чинний контракт завершується тільки влітку 2026 року.

У цьому сезоні Гарсія зіграв 12 матчів, забивши один гол.