Англія

Півзахисник Ноттінгем Форест розповів про свій трансфер цього літа.

Швейцарський центральний півзахисник Ремо Фройлер цього літа змінив клубну прописку після шести з половиною років перебування в складі бергамаської Аталанти, перебравшись на постійній основі до англійського Ноттінгем Форест.

Однак доля 30-річного виконавця могла скластись і геть інакшим чином, якби представники Роми були більш жвавими в своїх намаганнях залишити гравця в італійській Серії A.

"Це було непросте рішення. У Бергамо я був як у себе вдома, відчував себе частиною великої родини, та й і до цього часу в мене все ще залишається багато друзів в Аталанті не тільки на футбольному полі.

Проте за сім років я все ж таки відчув потребу змінити звичний спосіб життя. Я народився в 1992 році, я вже не дитина, тому я вирішив, що час настав.

Серії A менш конкурентоспроможна, аніж Прем’єр-ліга? Ні, я так не думаю. Подивіться лишень на Лігу чемпіонів, де три з чотирьох команд із цього чемпіонату вийшли до 1/8 фіналу. У Італії все ще грають у футбол на високому рівні. Я зробив для себе такий чітко мотивований вибір, але, можливо, інші віддали б перевагу іншим шляхам.

Рома? На ринку завжди існують якісь чутки, тож може дійсно щось було з їхнього боку. Але допоки ви не відкладете ручку, після підписання паперів, у футболі ніякої конкретики не існує", — заявив швейцарський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Фройлера 12 матчів та один забитий м’яч у складі Ноттінгем Форест.