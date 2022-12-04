Англія

Нідерландський фулбек висловився про свого співвітчизника.

Крайній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Тайрелл Маласія поділився думкою про гру нідерландського нападника ПСВ Коді Гакпо, який у чотирьох матчах чемпіонату світу-2022 забив три голи.

"Гакпо достатньо сильний для топ-клубу. В цьому немає ніяких сумнівів", — цитує слова Маласії The Athletic.

Цього сезону Коді Гакпо провів на клубному рівні за ПСВ 24 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 16 асистів.

Цікаво, що серед претендентів на 23-річного нідерландця називався саме Манчестер Юнайтед, головний тренер якого Ерік тен Гаг попросив керівництво клубу знайти заміну Кріштіану Роналду.