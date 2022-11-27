"Червоні дияволи шукають нового нападника.
Ерік Тен Гаг, getty images
27 листопада 2022, 15:36
Манчестер Юнайтед після скандального відходу Кріштіану Роналду потребує нового нападника.
Як повідомляє видання ESPN, головний тренер команди Ерік Тен Гаг попросив керівництво придбати заміну зірковому португальцю.
Стверджується, що в шортлисті "червоних дияволів" знаходяться два гравці — Рафаель Леау та Коді Гакпо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гакпо буде доступним для трансферу за 30 мільйонів євро у січні.