Англія

"Червоні дияволи шукають нового нападника.

Манчестер Юнайтед після скандального відходу Кріштіану Роналду потребує нового нападника.

Як повідомляє видання ESPN, головний тренер команди Ерік Тен Гаг попросив керівництво придбати заміну зірковому португальцю.

Стверджується, що в шортлисті "червоних дияволів" знаходяться два гравці — Рафаель Леау та Коді Гакпо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гакпо буде доступним для трансферу за 30 мільйонів євро у січні.