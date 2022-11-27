Манчестер Юнайтед після скандального відходу Кріштіану Роналду потребує нового нападника.

Як повідомляє видання ESPN, головний тренер команди Ерік Тен Гаг попросив керівництво придбати заміну зірковому португальцю.

Стверджується, що в шортлисті "червоних дияволів" знаходяться два гравці — Рафаель Леау та Коді Гакпо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гакпо буде доступним для трансферу за 30 мільйонів євро у січні.