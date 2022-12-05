Англія

Нові власники лондонського клубу переконали свого капітана залишитися.

У літнє трансферне вікно захисник і капітан лондонського Челсі Сезар Аспілікуета був близьким до переходу до Барселони, але врешті-решт він залишився в АПЛ і продовжив контракт до літа 2024 року.

33-річний іспанець пояснив, чому зрештою вирішив не приймати пропозицію каталонців і зробити вибір на користь Челсі.

"Нові власники Челсі змінили ситуацію щодо мого майбутнього. Вони хотіли втримати мене будь-якою ціною, незважаючи на ситуацію з контрактом.

Я сказав про це Барселоні. Впевнений, що Хаві зрозумів моє рішення. Крім того, Лондон – мій дім", — цитує слова Аспілікуети журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Сезар Аспілікуета виступає за Челсі з літа 2012 року. З того моменту він провів за "синіх" провів 493 матчі (17 голів та 56 асистів), що є сьомим показником в історії клубу.